Detienen a Creador de Contenido "El Taurus" por Presunto Intento de Homicidio en Sinaloa

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, lograron la captura de Juan ‘N’, conocido creador de contenido en Culiacán, tras ser acusado de intento de homicidio calificado con ventaja.

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De acuerdo a información brindada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril del presente año, en su negocio de carnitas, ubicado en la colonia Emiliano Zapata en Culiacán.

De acuerdo a lo ocurrido, ese día, el conocido creador de contenido digital, presuntamente enfrentó a un supuesto asaltante que acudió a su negocio y quien resultó herido por disparos de arma de fuego.

Tras las detonaciones, testigos y vecinos de la zona, al escuchar los dispararon de inmediato llamaron a los números de emergencia, llegando al lugar policías municipales, así como paramédicos.

De inmediato, los rescatistas, brindaron atención médica al presunto asaltante, quien fue trasladado por heridas de arma de fuego. Todo lo anterior, el creador de contenido lo compartió en sus redes sociales.

Creador de contenido aseguró en sus redes actuar en defensa propia

En la grabación, el ahora detenido (Juan ‘N’) compartió en sus redes sociales haber actuado en defensa propia, pero las indagatorias correspondientes derivaron en una orden de aprehensión, por lo cual fue detenido.

Con las investigaciones en curso, la intervención de las autoridades aclaró que se trataba de una investigación formal por un hecho violento, por lo que fue detenido a 12 días de lo ocurrido en su negocio de carnitas.

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