Localizan Cuerpo de Hombre Envuelto en Bolsas de Plástico en Carretera Culiacán-El Dorado

El cuerpo sin vida de un hombre que hasta el momento permanece en calidad de desconocido fue localizado asesinado, con huellas de violencia y envuelto en bolsas de plástico negras, durante la mañana de este domingo 10 de mayo sobre la carretera Culiacán–El Dorado.

El cuerpo fue encontrado sobre el acotamiento de la carretera Culiacán–El Dorado

De acuerdo con los informes de las autoridades, el hallazgo fue reportado alrededor de las 9:15 horas al servicio de emergencias 911, donde se alertó sobre una persona sin vida abandonada sobre el acotamiento del carril de sur a norte, aproximadamente a 500 metros al norte del entronque con la carretera La 20.

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Se informó que se trata de un hombre que vestía un short negro con rayas verdes a los costados y una playera color azul marino. Las autoridades presumen que el cuerpo fue abandonado en el lugar por personas desconocidas durante la madrugada o las primeras horas de este domingo.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá mientras se le practican las pruebas de ley y se logra su identificación.

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