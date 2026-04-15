Guardia de seguridad es Asesinado a Balazos en Intento de Asalto Bancario en Culiacán, Sinaloa

Un guardia de seguridad fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en el interior de una institución bancaria ubicada en una plaza comercial sobre el bulevar Pedro Infante, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró durante la tarde, cuando sujetos armados ingresaron al banco, presuntamente para perpetrar un asalto, lo que generó un forcejeó con el guardia de seguridad, lo que provocó que los maleantes le dispararan.

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Agresores huyen tras asesinar a hombre en banco

Tras la agresión, los responsables huyeron con rumbo desconocido, lo que generó una fuerte movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar un operativo de búsqueda.

Paramédicos arribaron minutos después, pero únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, quien fue identificado como Edgar Abel de 38 años de edad.

Personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias correspondientes.

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