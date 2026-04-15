Rescatan a Víctima de Secuestro en Guamúchil; Hay un Detenido Tras Operativo en Sinaloa

Un operativo permitió el rescate de una persona que se encontraba privada de la libertad en Guamúchil, así como la detención de un presunto responsable, en hechos registrados este miércoles 15 de abril del 2026.

De acuerdo con la información oficial, trabajos de investigación llevaron a las autoridades a ubicar una habitación en renta donde la víctima permanecía retenida contra su voluntad desde hacía aproximadamente siete días.

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Durante ese periodo, los presuntos secuestradores exigían un pago de 5 millones de pesos a cambio de su liberación, lo que activó las labores de negociación y seguimiento por parte de las corporaciones de seguridad.

Rescate se logra sin realizar ningún pago

Tras las negociaciones, las autoridades lograron concretar el rescate sin que se realizara ningún pago, evitando así la entrega del dinero exigido.

En el lugar fue detenido en flagrancia un hombre identificado como Yovani Alexis “N”, señalado como probable responsable del secuestro, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación jurídica.

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La víctima fue localizada en buen estado de salud, recibió atención médica y posteriormente fue reunida con su familia, dando por concluido el operativo con saldo favorable.

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