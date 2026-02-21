Hallan el Cuerpo de Una Persona Envuelto en Plástico en Lomas del Bulevar en Culiacán, Sinaloa

Una persona sin vida, hasta el momento sin identificar, fue localizada la mañana de este sábado envuelta en plástico negro, en la colonia Lomas del Bulevar, al poniente de Culiacán, Sinaloa.

El hallazgo fue reportado al servicio de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Defensa y personal de la Fiscalía General del Estado hacia el cruce de las calles Río Danubio y Río Támesis, donde el cuerpo se encontraba en medio de la calle en la colonia Industrial El Palmito.

Se desconoce la identidad de la víctima y la mecánica de los hechos

Al arribar al sitio, autoridades confirmaron que la víctima estaba envuelta en plástico. La zona fue acordonada con cinta amarilla para preservar el área mientras se realizaban las primeras investigaciones.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes y recabó información del lugar.

Te podría interesar: Cortocircuito Provoca Incendio en Colegio Particular de Sinaloa

Una vez concluidos los trabajos de campo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado y de que se le practiquen las pruebas de ley.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV