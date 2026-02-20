Registran Ataque Armado Contra Camioneta en Taller de Culiacán, Sinaloa

Un ataque armado se registró en Culiacán luego de que civiles dispararan contra una camioneta estacionada al exterior de un taller automotriz, dejándola con múltiples impactos de bala y daños materiales, sin que se reportaran personas heridas o fallecidas.

El atentado ocurrió en las inmediaciones del fraccionamiento Altamira, al norte de la ciudad, cerca de la conocida zona motelera. Vecinos del sector realizaron reportes al 911 tras escuchar una intensa balacera, lo que generó la movilización inmediata de corporaciones de seguridad.

Autoridades despliegan operativo en la zona

Elementos de distintas corporaciones policiales y personal militar desplegaron un operativo para asegurar el perímetro y prevenir mayores riesgos a la población.

Posteriormente, agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, donde aseguraron indicios balísticos e integraron la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos registrados en la capital sinaloense.

