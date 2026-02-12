Hombre Muere a Balazos en Calles de Riberas de Tamazula en Culiacán, Sinaloa; no Hay Detenidos

La mañana de este jueves 12 de febrero se localizó el cuerpo de un hombre en calles del fraccionamiento Riberas de Tamazula en Culiacán, Sinaloa.

La víctima se encontraba con el rostro cubierto por prendas de vestir y con múltiples heridas provocadas por arma de fuego.

El hombre fallecido en Riberas de Tamazula tenía entre 25 a 30 años de edad

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de una persona de entre 25 y 30 años, de complexión delgada y tez morena clara.

Al momento de ser encontrado vestía una camiseta deportiva de basquetbol en color azul marino con franjas blancas y rojas, pantalón de mezclilla azul y calcetines negros.

El hallazgo fue reportado a través del sistema de emergencias 911, donde se alertó sobre una persona tirada frente a un domicilio ubicado sobre la avenida Rivera de Sinaloa, entre Rivera del Fuerte y Riveras de Tamazula, cerca del bulevar Diego Valadez Ríos, conocido como el Malecón Nuevo.

Elementos de la Defensa acudieron al sitio y confirmaron la presencia del cuerpo sin vida del masculino, procediendo a asegurar el área.

La víctima hasta el momento no ha sido identificada

Hasta el cierre de la información, las autoridades investigadoras no habían precisado si en el lugar fueron localizados casquillos percutidos, aunque se confirmó que el hombre presentaba lesiones compatibles con impactos de bala.

Te podría interesar: Localizan Cuerpos al Interior de Camioneta en Autopista “La Costera”, en Navolato, Sinaloa

Tras concluir las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de los estudios de ley y su posterior identificación.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV