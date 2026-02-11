Auto Choca Contra el Portón de Una Casa y es Incendiado en el Sector Chapultepec en Culiacán

La mañana del pasado miércoles 11 de febrero se registró un hecho delictivo en el sector Chapultepec en Culiacán, Sinaloa

Un vehículo fue impactado contra el portón de una vivienda y parcialmente incendiado en el sector Chapultepec, en Culiacán.

Se investigan las causas del choque en el portón de la casa

Los hechos generaron una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y fuerzas federales además de elementos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos desconocidos arribaron al sitio a bordo de la unidad y, por causas aún no esclarecidas, derribaron el acceso principal de un domicilio ubicado sobre la avenida Agustín Melgar, entre las calles Luis de la Ponce y Ramón Ponce de León.

Tras el impacto, el automóvil fue incendiado por lo que al arder en llamas, provocando alarma entre los vecinos de la zona.

La unidad, identificada de manera preliminar como un Toyota Corolla color gris, de modelo reciente, resultó con daños considerables a causa del fuego, quedando parcialmente calcinada en el lugar de los hechos.

Bomberos se encargaron de extinguir las llamas del vehículo

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán acudieron para sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a la vivienda u otros inmuebles cercanos.

En tanto, personal del Ejército Mexicano se encargó de asegurar el perímetro para resguardar la zona y facilitar las labores de emergencia.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se registraron estos hechos.

Te podría interesar: Tres Personas Fueron Privadas de la Libertad en Ahome, Sinaloa; Autoridades Investigan el Caso

Hasta el momento, se descartó que haya personas lesionadas y detenidas.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV