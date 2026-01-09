Localizan Cuerpo de Joven a un Costado de la Carretera Culiacán - Culiacancito, en Sinaloa

Un joven de 18 años fue localizado sin vida la mañana de este viernes en el sector Bellavista, a un costado de la carretera Culiacán – Culiacancito.

El cuerpo se encontraba cubierto con una cobija, lo que llamó la atención de habitantes de la zona, quienes desde temprana hora reportaron la presencia de un bulto sospechoso a las líneas de emergencia.

La víctima fue identificada como José Adrián de 18 años

Tras el aviso, al sitio acudieron corporaciones de seguridad, quienes confirmaron que se trataba de un masculino ya sin signos vitales y procedieron a acordonar el área.

Más tarde, familiares acudieron al lugar y lo identificaron como José Adrián de 18 años de edad.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los estudios de ley.

