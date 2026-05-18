Muere Médico tras Ataque a Balazos en el Malecón Nuevo de Culiacán, Sinaloa

Un ataque a balazos contra los tripulantes de una camioneta se registró la tarde de este lunes sobre el bulevar Diego Valadez Ríos, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán que dejó como saldo un hombre muerto.

El atentado ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde frente a reconocida plaza comercial cuando las víctimas viajaban en una camioneta que circulaba de poniente a oriente. Tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido y no se dieron a conocer características de la unidad en la que escaparon.

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Muere médico tras ataque a balazos en Desarrollo Urbano Tres Ríos

Uno de los lesionados fue trasladado a una clínica particular a bordo de la misma camioneta, pero minutos después falleció mientras recibía atención médica debido a las múltiples heridas de bala que sufrió. La víctima fue identificada como Alan, de profesión médico.

La camioneta presentó múltiples impactos de arma de fuego en la carrocería y cristales, por lo que quedó asegurada por personal de la Fiscalía General del Estado.

En la zona donde ocurrió el atentado quedaron alrededor de 10 casquillos para arma larga, los cuales fueron asegurados como evidencia por las autoridades ministeriales.

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