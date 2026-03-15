Pareja Muere en Motel en Villa Ahome por Presuntamente por Inhalar Monóxido de Carbono

Este domingo 15 de marzo se informó acerca del fallecimiento de dos personas y que otras dos resultaron intoxicados por la presunta inhalación de monóxido de carbono, tras dejar encendido un vehículo dentro de la habitación de un motel en Sinaloa.

Los primeros reportes informaron acerca de la muerte de dos jóvenes y sobre otras dos personas resultaron intoxicadas presuntamente por inhalación de monóxido de carbono dentro de un motel ubicado sobre la carretera Los Mochis–Villa de Ahome, cerca del ejido Macapule, en la sindicatura de Villa de Ahome.

Las víctimas fueron identificadas como Yareli Guadalupe “M”, de 25 años, y Rodolfo Alberto “R”, de 21 años, quienes tenían domicilio en las comunidades Ahome Águila Azteca y Ahome Independencia.

Según los datos recabados, dos parejas se encontraban en una de las habitaciones del establecimiento y aparentemente dejaron un vehículo encendido, lo que habría generado la acumulación del gas en el interior.

Paramédicos acudieron al sitio para atender la emergencia; sin embargo, al revisar a los ocupantes confirmaron que dos de ellos ya no contaban con signos vitales. Las otras dos personas, identificadas como Juan Manuel y Rosa Isela, presentaban síntomas de intoxicación, por lo que fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de seguridad municipal acudieron al lugar y resguardaron la zona mientras personal de la Fiscalía Estatal realizaba las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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