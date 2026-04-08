Productores Realizan Bloqueos en Caseta de Costa Rica de la Carretera Mazatlán-Culiacán

Automovilistas quedaron varados sobre la autopista Mazatlán-Culiacán debido a bloqueos intermitentes encabezados por productores agrícolas, lo que ha generado largas filas de vehículos y retrasos en la circulación.

Uno de los puntos más afectados es la caseta de Costa Rica, en Sinaloa, donde se mantiene un cierre parcial que permite el paso únicamente por intervalos, provocando congestión en ambos sentidos de la vía.

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Las acciones forman parte de una serie de protestas del sector agrícola en la entidad, en las que exigen el pago de apoyos pendientes relacionados con la comercialización de maíz.

Exigen pagos e incentivos pendientes

Entre las principales demandas de los productores se encuentra la entrega de un incentivo económico por tonelada de grano, el cual, aseguran, no ha sido dispersado pese a compromisos previos por parte de las autoridades.

Los manifestantes señalan que la falta de estos recursos impacta directamente en su actividad productiva, por lo que decidieron intensificar las medidas de presión mediante bloqueos carreteros.

Advirtieron que los cierres intermitentes continuarán e incluso podrían endurecerse en caso de no obtener respuestas favorables en los próximos días.

Ante esta situación, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, considerar rutas alternas y mantenerse informados sobre las condiciones del tráfico en esta vía de comunicación.

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