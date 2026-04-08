Bloqueos en Carreteras Hoy 8 de Abril 2026: ¿Dónde Hay Cierres en Autopistas de México?

Si vas a viajar por carretera, esta información te interesa: Transportistas y agricultores dieron inicio esta semana con su paro nacional, movilización que los llevó nuevamente a bloquear autopistas del país; en N+, te informamos dónde hay cierres hoy, 8 de abril de 2026.

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¿Qué sigue con transportistas y agricultores?

El martes, 7 de abril de 2026, transportistas y agricultores mantuvieron los bloqueos en varios estados del país, entre ellos Tlaxcala, Veracruz, Chihuahua y Baja California, para exigir seguridad en las carreteras.

Sin embargo, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) denunció que los manifestantes recibieron agresiones por parte de autoridades, por lo que decidió “detener las movilizaciones momentáneamente”.

De acuerdo con un comunicado de la ANTAC, en los próximos días los transportistas convocarán “a las siguientes acciones, porque hoy no podemos garantizar la integridad, la libertad ni la vida de quienes protestan”.

La organización aseguró que “hoy, el riesgo no solo proviene del crimen organizado”.

Video: Transportistas y Campesinos Levantan Últimos Bloqueos en el País; Pronto Darán a Conocer sus Próximas Acciones

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¿Dónde hay bloqueos en carretes hoy?

Pese a que la ANTAC suspendió temporalmente los bloqueos carreteros, aún siguen algunas protestas; en N+, te decimos dónde continúan los cierres y la toma de casetas.

Sinaloa

Productores mantienen las protestas en Sinaloa, con la toma de casetas en los siguientes puntos:

Carretera Los Mochis-Sinaloa: Caseta El Pisal.

Carretera Culiacán-Los Mochis: Caseta Cuatro Caminos.

Carretera Mazatlán – Culiacán: Caseta Costa Rica.

Carretera Los Mochis-Ciudad Obregón: Caseta San Miguel.

Información en desarrollo…

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RMT