Seguridad

Localizan a Hombre Asesinado a Balazos y Atado en La Costerita, en Culiacán

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al sitio para verificar el reporte de una persona sin vida

Localizan a Hombre Asesinado a Balazos y Atado en La Costerita, en CuliacánFoto: N+

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