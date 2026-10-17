Localizan a Hombre Asesinado a Balazos y Atado en La Costerita, en Culiacán

Un hombre de aproximadamente 35 años fue localizado asesinado a balazos durante la mañana de este sábado 17 de octubre, a un costado del Libramiento Benito Juárez, La Costerita, al sur de Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 7:20 horas, sobre el acotamiento del carril de poniente a oriente, a la altura de un yonke ubicado en el ejido El Ranchito, frente al retorno de dicha vialidad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima, quien permanece en calidad de desconocida, fue encontrada tendida de costado, con las manos y pies atados.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al sitio para verificar el reporte de una persona sin vida a un costado de La Costerita y confirmaron el hallazgo.

El hombre vestía un short deportivo negro con franjas blancas a los costados, una playera gris y tenis negros. Hasta el momento, las autoridades no han informado si en el lugar fueron localizados casquillos de arma de fuego.

Una vez concluidas las diligencias por parte del personal correspondiente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán las pruebas de ley para determinar su identidad y continuar con las investigaciones.