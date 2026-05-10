Madre e Hijos Salvan a Pareja de Adultos Mayores en Incendio de Vivienda en Los Mochis, Sinaloa

Dos adultos mayores lograron ser rescatados con vida luego de que un incendio consumiera parte de su vivienda la tarde de este domingo 10 de mayo en el fraccionamiento Cuauhtémoc en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

Las personas afectadas fueron identificadas como Evangelina “V”, de 85 años, y Jesús “V”, de 84, quienes sufrieron quemaduras de segundo grado y tuvieron que ser auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja, para posteriormente ser trasladados a distintos hospitales de la ciudad para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los datos obtenidos en el lugar, una mujer vecina del lugar acompañada de sus hijos llegaba a su domicilio cuando observaron que la casa contigua estaba envuelta en llamas. Sin pensarlo, ingresaron al inmueble y lograron sacar a los adultos mayores antes de que el fuego avanzara aún más.

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Tras el rescate vecinos solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia

Elementos del cuerpo de Bomberos de Los Mochis acudieron rápidamente al domicilio ubicado sobre la calle Francisco Pérez Ríos, entre Ceiba y Palmas, donde iniciaron las maniobras para sofocar el incendio y evitar que se extendiera a otras viviendas cercanas.

Autoridades informaron que el fuego habría comenzado en una de las habitaciones principales del inmueble, aunque aún se desconoce la causa exacta que provocaría el incendio.

La rápida intervención de los vecinos y de los cuerpos de auxilio permitió evitar una tragedia mayor, mientras que los bomberos lograron controlar completamente la emergencia antes de retirarse del lugar.

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