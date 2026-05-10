Una Mujer y Un Joven Mueren al Volcar su Vehículo en Navolato; Otra Mujer Queda Herida Grave

Dos mujeres y un hombre sufrieron una trágica volcadura cuando regresaban de Altata durante la mañana de este domingo 10 de mayo, en las inmediaciones del ejido La Sinaloa, perteneciente al municipio de Navolato. El accidente dejó como saldo dos personas sin vida y una mujer gravemente lesionada.

Presuntamente la causa fue el exceso de velocidad

El percance ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando los jóvenes viajaban en un automóvil Nissan Versa color tinto, modelo reciente, presuntamente a exceso de velocidad sobre la carretera que atraviesa dicha comunidad.

Según los reportes, al pasar frente a una tienda de conveniencia, el vehículo chocó por alcance contra un camión de carga. Tras el impacto, el conductor perdió el control y la unidad se volcó de manera aparatosa hasta quedar con las llantas hacia arriba, además de impactar un automóvil Honda Accord negro que se encontraba estacionado a la orilla de la carretera.

Las víctimas fatales presuntamente se llamaban Santiago y Elena

En el sitio fallecieron un hombre y una mujer, jóvenes, quienes hasta el momento no han sido identificados oficialmente. De manera extraoficial trascendió que podrían llamarse Santiago y Elena. Una tercera joven resultó herida de gravedad y fue trasladada de emergencia a un hospital.

Autoridades señalaron que las tres personas portaban uniformes blancos y calzado del mismo color, similares a los utilizados por trabajadores del sector salud.

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Del camión involucrado no se dieron a conocer características, ya que el conductor huyó del lugar tras el accidente. Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

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Redacción N+

JIPV