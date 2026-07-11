Pemex Aclara que No Realiza Fracking en la Huasteca Potosina

Petróleos Mexicanos (Pemex) rechazó hoy 11 de julio que no realiza actividades de exploración ni explotación de yacimientos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico, conocido como fracking, en ningún municipio de San Luis Potosí.

La aclaración surge luego de que diversos medios de comunicación relacionaran un oficio enviado por la empresa al ayuntamiento de San Antonio con el supuesto inicio de operaciones de este tipo en la Huasteca Potosina, situación que incluso derivó en manifestaciones de habitantes de distintos municipios de la región.

De acuerdo con Pemex, el documento fue enviado el pasado 30 de junio de 2026 y corresponde a un trámite administrativo relacionado con el uso de materiales explosivos, conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La empresa indicó que este procedimiento fue interpretado de manera incorrecta como una autorización para comenzar trabajos de fracking.

Pemex también aclaró que las actividades de exploración y explotación de yacimientos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico, conocido como fracking, no requieren el uso de materiales explosivos en ninguna de sus etapas de operación.

Materiales explosivos solo en dos campos

Precisó que el trámite en curso únicamente mantiene vigente la autorización para utilizar materiales explosivos, en caso de que sean necesarios en campos previamente registrados o para la realización de eventuales estudios de adquisición sísmica.

En San Luis Potosí existen dos campos registrados bajo estas condiciones. El primero es San Pedro, ubicado en los municipios de San Antonio y Tanlajás, donde se encuentran cuatro pozos: tres en San Antonio y uno en Tanlajás. El segundo es Limón, localizado en el municipio de Ébano, con tres pozos.

Pemex señaló que la actualización del permiso tiene un carácter preventivo y busca conservar la autorización para responder ante una eventual contingencia en esos pozos. También enfatizó que este trámite no autoriza ni implica el inicio de actividades de perforación, exploración o extracción de hidrocarburos en territorio potosino.