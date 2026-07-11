Pemex Aclara que No Realiza Fracking en la Huasteca Potosina

Petróleos Mexicanos aseguró que el fracking no utiliza explosivos y descartó que estas actividades se realicen en San Luis Potosí

Pemex Descarta Fracking en la Huasteca Potosina. Foto: CuartoscuroPemex Descarta Fracking en la Huasteca Potosina. Foto: Cuartoscuro

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¿Fracking en la Huasteca Potosina? Pemex dice no. La aclaración surge tras confusiones sobre el uso de explosivos. Descubre la verdad detrás de estas actividades.

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Pemex Aclara que No Realiza Fracking en la Huasteca Potosina