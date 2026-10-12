Sociedad

Muere Una Menor de Edad en BC por Paso de Tormenta Rachel: Reportan 10 Personas No Localizadas

El Gobierno del Estado activó centros de acopio y mantiene un operativo de emergencia tras el paso de Rachel

Muere Una Menor de Edad en BC por Paso de Tormenta Rachel: Reportan 10 Personas No LocalizadasMuere Una Menor de Edad en Baja California por el Paso de Tormenta Rachel. Foto: Cuartoscuro

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La tormenta Rachel deja una menor fallecida y 10 desaparecidos en BC. La gobernadora Marina del Pilar Ávila coordina esfuerzos de emergencia.

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