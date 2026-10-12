Muere Una Menor de Edad en BC por Paso de Tormenta Rachel: Reportan 10 Personas No Localizadas

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó la muerte de una menor de edad a consecuencia de la contingencia tras el paso de la tormenta Rachel. Además, informó que 10 personas continúan sin ser localizadas: ocho en Ensenada, municipio que registra las mayores afectaciones, y dos en San Felipe.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, la mandataria señaló que el Comité de Emergencias permanece en sesión continua para evaluar los daños, liberar vialidades y restablecer los servicios básicos.

Como parte de las acciones de apoyo, el Gobierno de Baja California instaló centros de acopio en todas sus sedes para recibir ayuda y brindar atención prioritaria a la población afectada.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la población de los estados de la costa del Pacífico, particularmente Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa, mantenerse atenta a la trayectoria del huracán Simon y a los avisos de Protección Civil.

La mandataria recomendó evitar acercarse a las playas y seguir las indicaciones y la información difundida por las autoridades de cada estado ante los posibles efectos del fenómeno meteorológico.

Las lluvias y los vientos asociados a la tormenta tropical Rachel provocaron intermitencias y falta de agua en distintas zonas de Tijuana y Playas de Rosarito, informó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

De acuerdo con el organismo, las afectaciones están relacionadas con fugas, interrupciones en el suministro eléctrico y situaciones puntuales en la red hidráulica. Entre las zonas de Tijuana con intermitencia o falta de agua se encuentran El Jibarito, Osuna Millán, Pedregal de Santa Julia y Progreso, correspondientes al distrito Aldo Esquer.

En el distrito Juan Ojeda, las afectaciones se reportan en El Lago 19600, Empleado Postal, Jardines del Lago y Vista Hermosa.