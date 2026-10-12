Bloqueos de Trabajadores del IMSS Hoy en Tamaulipas: Zonas Afectadas en Tampico y Matamoros

Este lunes, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen manifestaciones en Matamoros y Tampico, Tamaulipas, para expresar sus inconformidades laborales. Las movilizaciones se desarrollan en el exterior de instalaciones médicas y podrían generar complicaciones en la circulación vehicular.

En Matamoros, personal del Hospital de Norberto Treviño Zapata, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se sumó a las manifestaciones nacionales para exigir mejores condiciones laborales y una atención digna para los derechohabientes.

Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentran salarios dignos, contratación de más personal, abasto suficiente de medicamentos y dotación de material e insumos necesarios para brindar el servicio médico.

Los manifestantes señalaron que la falta de recursos y personal afecta la atención a los pacientes. Como ejemplo, mencionaron que en días pasados se registró saturación en el área de Urgencias y falta de camillas, mientras, aseguraron, directivos sostenían que las unidades médicas operaban con normalidad.

En el sur de Tamaulipas, personal de la salud perteneciente a la Unidad de Medicina Familiar No. 77 de Ciudad Madero se manifestó para pedir mejores condiciones laborales, infraestructura e insumos.

El grupo de trabajadores señala que no hay condiciones dignas para laborar ni para los derechohabientes. Dentro de sus exigencias laborales se encuentran contratación de personal, abastecer el área de farmacia, contratación de especialistas.

Asimismo, el grupo de manifestantes aseguró que no van a suspender actividades para no afectar a los derechohabientes.

