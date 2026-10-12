Sociedad

Bloqueos de Trabajadores del IMSS Hoy en Tamaulipas: Zonas Afectadas en Tampico y Matamoros

Personal del Seguro Social realiza movilizaciones en ciudades fronterizas y del sur de Tamaulipas

Bloqueos de Trabajadores del IMSS Hoy en Tamaulipas: Zonas Afectadas en Tampico y MatamorosBloqueos de Trabajadores del IMSS Hoy en Tamaulipas. Foto: N+

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Hoy, personal del IMSS en Tamaulipas se moviliza por salarios justos y recursos suficientes. Las manifestaciones podrían complicar el tráfico en Matamoros y Tampico.

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