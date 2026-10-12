Sociedad

Sismos en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Temblores Este 12 de Octubre 2026

El país registra temblores constantes porque está ubicado en una región donde interactúan cinco placas tectónicas

SismosFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa.

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México en el Cinturón de Fuego: Sismos constantes sacuden el país. Hoy, un temblor de magnitud 4.1 en Michoacán. Aprende sobre la subducción y cómo estar preparado ante una alerta sísmica.

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