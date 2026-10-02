Trabajadores del IMSS Desalojan Edificio del Sindicato en la Condesa tras Irrumpir con Violencia

El contingente de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que irrumpió esta noche en el edificio del sindicato en la Condesa, ya lo abandonó después de haber estado dentro de las instalaciones por más de una hora.

Su protesta comenzó alrededor de las 11 de la mañana en la zona de Zamora y Juan Escutia. Posteriormente, bloquearon la circulación de Avenida Constituyentes y Circuito Interior.

Alrededor de mil personas participan en la movilización afuera de la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Los manifestantes expresan su inconformidad por la incertidumbre laboral y el traslado de trabajadores a otros estados sin viáticos ni aumento de sueldo, además, del desconocimiento del líder del sindicato Rafael Olivos, por lo que buscan establecer una mesa de diálogo.

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El cierre afectó las intersecciones de Constituyentes, Circuito Interior y Eje 2 Sur, mientras automovilistas buscaban atravesar la zona para dirigirse hacia la Roma, Condesa y otros puntos del centro y sur de la Ciudad de México.

Más tarde, los trabajadores colocaron cadenas con candados en las rejas de las puertas del edificio principal del sindicato, ubicado en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, después los quitaron y derribaron una puerta.

Sindicato emite comunicado

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social informó que su posición ha sido clara: preponderar el diálogo.

En un comunicado indican: "Se ha manifestado reiteradamente la disposición de recibir a una representación de las compañeras y los compañeros inconformes, en condiciones que permitan desarrollar una conversación ordenada, respetuosa y efectiva, en la que puedan exponerse sus planteamientos y obtener respuestas".

Sin embargo, aseguran que hasta este momento, no ha sido posible concretar una mesa de diálogo debido a que no se ha alcanzado un acuerdo respecto de las condiciones y la representación mediante la cual habrá de desarrollarse el encuentro.

Sobre la irrupción en las instalaciones del IMSS, señaló: "La diferencia de opiniones forma parte de la vida democrática de nuestra organización. Sin embargo, la libre manifestación y la protesta pacífica no deben confundirse con actos de violencia".

Y agregaron que el lanzamiento de piedras u otros objetos, así como las agresiones contra personas, los daños a instalaciones o los intentos de ingresar por la fuerza a un inmueble ponen en riesgo la integridad de manifestantes, trabajadores, personal que se encuentra en las instalaciones y de cualquier otra persona presente. "Estos hechos no contribuyen al diálogo ni a la solución de las diferencias".

SSC resguarda las instalaciones del IMSS

Tras el corte de las cadenas de personas manifestantes en las instalaciones del IMSS ubicadas en Circuito Interior, personal de la Policía Metropolitana se colocó en la entrada para evitar el ingreso; sin embargo, aproximadamente 50 personas accedieron al lugar y se encuentran en diálogo con personal del sindicato de la dependencia.

Segundo bloqueo en Álvaro Obregón

Desde las 13:54 horas, otra manifestación mantiene cerrados ambos sentidos de Avenida Constituyentes, a la altura de Avenida de las Torres, en la alcaldía Álvaro Obregón.

En este punto, un grupo de la extinta Policía Federal mantiene bloqueada la vialidad en la zona del Bosque de Chapultepec, mientras continúan las afectaciones para quienes circulan por Constituyentes. A las 19:03 horas finalizó este movimiento.

¿Cuáles son las alternativas viales?

Ante los cierres, las alternativas son Anillo Periférico, Paseo de la Reforma, Avenida Veracruz, Avenida Mazatlán y Camino Real a Toluca.

Las autoridades mantienen presencia en los puntos afectados mientras continúan las manifestaciones y las negociaciones para establecer una mesa de diálogo.