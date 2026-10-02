Sociedad

Trabajadores del IMSS Desalojan Edificio del Sindicato en la Condesa tras Irrumpir con Violencia

El bloqueo en las intersecciones de Constituyentes y Circuito Interior sumó cinco horas afectando a miles de automovilistas

Portazo en el IMSS

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