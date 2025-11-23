19 Personas se Intoxicaron por Monóxido de Carbono en Hotel de Nogales; Había 6 Menores

Un problema en el sistema de calefacción de un hotel en Nogales provocó intoxicación por monóxido de carbono de al menos 19 personas, quienes recibieron atención prehospitalaria.

Con base en información de la Coordinación Estatal de Protección Civil el reporte fue atendido por elementos de Bomberos, cuerpos de seguridad y emergencias, así como de protección civil de dicho municipio.

De las 19 personas intoxicadas, 6 fueron menores

Detalló que socorristas de Cruz Roja brindaron atención en el lugar a seis menores y 13 adultos, de los cuales dos requieren ser llevados a un hospital a recibir atención médica y ya fueron dados de alta.

Precisó que en el hotel se realizaron inspecciones exhaustivas y se reguló el sistema de calefacción, además se hizo la ventilación correspondiente de todas las áreas y los huéspedes regresaron a sus habitaciones.

Reportero: Ángel Lozano N+

