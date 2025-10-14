Fueron 60 Cuerpos de Hombres Sin Vida los Encontrados en Cementerio Clandestino en Hermosillo

Luego de que el 28 de enero de este año se ubicara, por parte de Buscadoras por la Paz, un cementerio clandestino en el kilómetro 20 de la carretera 26, que va a la zona rural poniente de Hermosillo, todos los cuerpos ya fueron identificados y entregados a sus familiares.

Cecilia Delgado Grijalva, líder del colectivo, señaló que en el sitio se encontraron un total de 60 cuerpos, todos del sexo masculino, en su mayoría originarios de Hermosillo, principalmente del sur de la ciudad.

Todos los cuerpos fueron identificados y entregados a sus familias, gracias al apoyo de nueva tecnología en el área de identificación genética del Servicio Médico Forense, que permitió acelerar los procesos.

Respecto a las edades de las víctimas, Delgado Grijalva detalló que el más joven tenía 16 años y el más grande 52.

Ese era el único, el único menor de edad y los demás, 18, 19, el más, de 16 a 52, pero había muchos entre 25 a 32 años, así es la edad que más o menos oscilan, sí, muy jóvenes. Cecilia Delgado Grijalva | Líder Buscadoras por la Paz Sonora

Hasta momento la Fiscalía General de Justicia del Estado no cuenta con información fehaciente para corroborar que el cráneo, localizado en Punta Chueca, en la costa de Hermosillo, corresponda al periodista desaparecido desde 2005, Alfredo Jiménez Mota, informó la directora general de Servicios Periciales de la institución, Aurora Patricia Orduño Pastrana.

Señaló que por tratarse de la parte de una osamenta que fue encontrada el 21 de marzo del año pasado, en avanzado estado de deshidratación ósea, hoy en día no se cuenta con muestras de material genético para cotejarlo con la base de datos.

Señaló que la Fiscalía de Sonora llevó a cabo el levantamiento y el traslado del cráneo con rigor técnico y conforme a los protocolos periciales y de investigación, además de que se realizaron las técnicas disponibles para el análisis genético sin haber obtenido resultados, por lo que aún se mantiene abierta la investigación con la posibilidad de aplicar nuevos estudios.

