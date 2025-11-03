Abejas Atacan a Dos Adolescentes en Panteón Colinas de San José, en Hermosillo

Dos jóvenes de 17 y 18 años de edad resultaron lesionadas, luego de que fueron atacadas por un enjambre de abejas mientras se encontraban en el Panteón Colinas de San José, al norte de Hermosillo.

Javier Ramírez, maquinista de Bomberos de Hermosillo, indicó que ambas presentaban picaduras en extremidades, pero a la mujer de 18 años resultó con heridas de mayor gravedad.

La femenina mayor de edad era la que traía más picaduras en cara, cuello y cabeza. Fueron trasladadas para valoración médica al Hospital General. Iban estables, solamente se les va a dar el tratamiento para evitar que tengan alguna infección o reacción alérgica

El enjambre se localizaba dentro de una tumba

Una vez que fueron atendidas, procedieron a eliminar el enjambre, lo cual solo se hace cuando representan un riesgo inminente para la población, como en este caso, donde hubo dos víctimas.

Una vez que ya fueron trasladadas procedimos a la revisión y el control del enjambre, se encontraba un enjambre por dentro de una tumba, pues se realizó el procedimiento correspondiente que fue taparlo.

Para evitar lesiones, indicó que cuando se localiza un enjambre de abejas se debe de reportar de inmediato al 9-1-1, para evitar algún ataque.

Si ubicas un enjambre de abejas lo primero es no molestarlas, colocar un cordón de seguridad y hacer el reporte al 911.

con información de Roberto Bahena.

