Abogado del Caso de la Guardería ABC Habla Sobre Detención de Una de las Socias

La deportación y detención de Sandra “T”, una de las socias propietarias de la Guardería ABC, es un abono de justicia después de 16 años de ver una falta de acciones de la autoridad en este crimen que acabó con la vida de 49 niñas y niños y dejó con lesiones a más 100 menores.

Yo creo que, podríamos decir que hay como un abono de justicia verdad, esto deja esa sensación de que finalmente se haya hecho algo. Finalmente, porque, como lo hemos estado insistentemente mencionando, ya transcurrieron 16 años desde que ocurrió aquella tragedia y no se había visto un acto de autoridad, como el que acaba de suceder.

Según el comunicado de la Fiscalía General de la República, a Sandra “T” se le cumplió una orden de aprehensión por los delitos de homicidio y lesiones culposas con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, luego de ser deportada por la Garita Dennis DeConcini, en Nogales.

Entiendo que ella debió haber sido ingresada a un centro de readaptación de la ciudad de Hermosillo, Sonora, a cumplir con la sentencia que en su momento emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el tema del homicidio y lesiones de los pequeños que fallecieron y resultaron lesionados en ese incendio acontecido el cinco de junio del 2009.

En los próximos días se determinará si Sandra "T" será trasladada a otro lugar

Aunque de momento fue ingresada al Cereso Femenil de Hermosillo, el licenciado Alvarado aclaró que en los próximos días se sabrá si permanece en este lugar o es trasladada, pues un tribunal de Tijuana determinó que la ejecutoría la realice un juez de la Ciudad de México, sin embargo, aseguró que la sentencia es firme.

En estos momentos no existe ya un medio de defensa legal que le vaya a permitir salir de prisión fuera de los márgenes de la sentencia misma, esa es una sentencia que ya está en términos que le llaman firme, en el mundo de derecho, ya no puede ser objeto de modificación, revocación o laguna, se queda tal cual, tengo entendido que en el caso de ella fueron cinco años siete meses y 15 días.

El representante legal de madres y padres de niños fallecidos y lesionados de la Guardería ABC precisó que todavía quedan ocho personas en calidad de prófugos de la justicia por este caso y por eso realizó un llamado a las autoridades mexicanas para que las ubiquen, detentan y hagan que cumplan su sentencia.

