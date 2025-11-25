Chocan Camiones Urbanos en Hermosillo; Uno de Ellos Terminó Volcado

Un choque entre dos camiones del transporte público de Hermosillo dejó un saldo de cinco personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a recibir atención a un hospital por paramédicos de la Cruz roja.

El siniestro se presentó alrededor de las 2:40 de la tarde del martes, 25 de noviembre, cuando una de las dos unidades se pasó un semáforo en rojo en el cruce del bulevar Luis Encinas y calle Yáñez, en el Centro de Hermosillo.

El autobús de la línea 17 Bachoco número económico SIT-0010 circulaba por el Luis Encinas de oriente a poniente, mientras que a línea 19 Bachoco SIT-0111 iba de norte a sur por la Yáñez, el cual terminó impactando al primero y posteriormente el de la línea 17 se volcó sobre su costado.

Atienden a personas lesionadas tras el choque entre las unidades de transporte

Afortunadamente, en la línea 17 iban solo cinco personas y el chofer, mientras que en la 19 iban ocho más el conductor, es decir, todos iban sentados, sin personas paradas, lo que permitió mitigar el impacto.

No obstante, todos los pasajeros fueron atendidos por elementos de Bomberos y paramédicos de Cruz Roja, pero solo cinco requirieron el traslado con lesiones que no ponen en riesgo su vida, mientras que ambos operadores quedaron detenidos por elementos de Tránsito y puestos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

con información de Roberto Bahena

ABM