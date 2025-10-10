Aseguran Arsenal en Cateo Realizado en Colonia Ruiz Cortines en San Luis Río Colorado

Derivado de un cateo, elementos de diversas corporaciones aseguraron un arsenal, vehículos con reporte de robo y narcóticos, esto en un domicilio ubicado en callejón Nayarit, de la colonia Ruiz Cortines, en San Luis Río Colorado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que se localizaron 29 armas largas, además de una pistola .45, piezas de armamento desarticulado, cientos de cartuchos útiles y cargadores, así como pastillas, al parecer, de fentanilo, en empaques y bolsas selladas.

Asimismo, encontraron nueve vehículos, de ellos cinco cuentan con reporte de robo, tres en Estados Unidos y dos en Baja California, además de otros artículos relacionados al narcotráfico y tráfico de armamento.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones, mientras que el armamento será examinado por Balística Forense para determinar si tuvieron participación en hechos delictivos en la región.

En la diligencia participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Secretaría de Marina Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.

Aseguran 26 explosivos en auto abandonado en Sonoyta

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron un cargamento de 26 artefactos explosivos, diseñados para ser acoplados a drones, tras localizar un vehículo abandonado en una zona desértica del municipio de Plutarco Elías Calles, cuya cabecera municipal es Sonoyta.

El hallazgo se realizó durante recorridos de vigilancia en la comunidad rural División del Norte, donde los efectivos detectaron una camioneta estacionada de manera irregular y sin ocupantes.

Al revisar el interior, los uniformados descubrieron un compartimento oculto en el que se encontraba el material explosivo, presuntamente fabricado de forma artesanal y con capacidad para ser manipulado a distancia mediante drones.

De acuerdo con el reporte oficial, este tipo de artefactos son utilizados por grupos criminales para ataques a distancia, principalmente en zonas de conflicto entre organizaciones delictivas.

El aseguramiento forma parte de los operativos de refuerzo en la frontera norte del estado, implementados por el Gobierno de México, para frenar el uso de armamento y tecnología avanzada por parte de la delincuencia organizada.

Tanto el vehículo como los explosivos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional se encargó de la destrucción del material, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

con información de Roberto Bahena.

