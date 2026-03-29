Ataque Armado en Infonavit Barrancos Deja a un Joven Herido en Culiacán, Sinaloa

Un joven, cuya identidad y características físicas no han sido reveladas, resultó herido por disparos de arma de fuego durante un ataque registrado la tarde de este domingo 29 de marzo de 2026 en calles de la colonia Infonavit Barrancos, en el sector surponiente de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas sobre la avenida Artículo 25, entre las calles Artículo 27 y Artículo 73, a pocos metros de la Escuela Secundaria Técnica número 75. En ese punto, la víctima se encontraba en compañía de otros jóvenes que estaban reunidos a bordo de varias motocicletas.

Las autoridades señalaron que al sitio arribaron sujetos armados que viajaban en un vehículo de modelo reciente, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el grupo antes de huir con rumbo desconocido.

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Joven lesionado recibe auxilio tras ataque en Culiacán, Sinaloa

Tras el ataque, el joven lesionado quedó en el lugar y fue auxiliado inicialmente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes le brindaron los primeros auxilios y aseguraron la zona para preservar evidencias.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y trasladaron al herido a un hospital bajo un fuerte operativo de seguridad. Autoridades ya investigan el ataque.

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