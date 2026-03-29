Marchan en Hermosillo Para Sensibilizar Sobre el Trastorno del Espectro Autista

Para sensibilizar a la sociedad sobre la condición del trastorno del espectro autista en las personas y la importancia de su integración en la comunidad, este domingo 29 de marzo se llevó a cabo una marcha-caminata en el sector centro de Hermosillo, de la Plaza Emiliana de Zubeldía a la Plaza Zaragoza.

En representación de la asociación Autismo Sonora y la Red de Asociaciones de Discapacidad, María Auxiliadora Ung, puntualizó que a través de esta actividad que se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Concientización del Autismo que se celebra el 2 de abril, se busca hacer visible esta condición.

“Ya tenemos alrededor de 15 años caminando por nuestros hijos, por esta causa tan bonita queremos compartir y más que nada sensibilizar a la sociedad de que son personas como cualquier otra, de que necesitan más oportunidades tanto en lo escolar, laboral, y aquí estamos en la lucha, demostrando que ellos son capaces como cualquier otra persona, que esta condición si los limita en ciertas cosas, pero igual los desarrolla en otras”.

Historias relacionadas: Detienen a 16 Personas con Drogas y Arma Blanca en Hermosillo; Dos Son Objetivos Prioritarios

Piden más apoyo institucional para sensibilizar a la sociedad en Sonora

Aunque en los últimos años se han tenido avances en materia de reconocimiento y atención del trastorno del espectro autista, Tania Alcantar, madre de familia, dijo que falta más información sobre las particularidades de la condición en cada individuo y más apoyo institucional.

“Son muchos, a veces es la falta de espacios en el sistema educativo, la falta de terapias, los altos costos de las terapias, de los medicamentos, tenemos que ir con muchísimos especialistas empezando con la neuróloga, neuropsicóloga, el tema de nutrición, el terapeuta, y si nuestros hijos tienen algún otro diagnóstico pues son más especialistas a los que hay que asistir”,

El contingente estuvo conformado por más de 2 mil personas de todas las edades y marcho por la calle Rosales y el bulevar Hidalgo.

Historias recomendadas: