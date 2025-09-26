Chocan Patrulla de Policía Municipal y Pickup en Bulevar Vildósola en Hermosillo; Esto Pasó

Un choque entre una patrulla de la Policía Municipal y una camioneta pick up dejó como saldo cuatro personas lesionadas la tarde de este viernes al sur de la ciudad de Hermosillo.

De acuerdo con el Departamento de Tránsito, el percance ocurrió alrededor de las 2:20 de la tarde, en el cruce del bulevar Vildósola y la calle Primera, en la colonia Piedra Bola, lo que ocasionó el cierre temporal de la vialidad mientras se atendía la emergencia.

En el lugar resultaron lesionados dos agentes policiacos que viajaban en la unidad E-261 y dos personas más que se trasladaban en la camioneta. Todos fueron auxiliados por paramédicos y elementos del Departamento de Bomberos que acudieron al sitio.

La patrulla se dirigía a atender un reporte con las torretas encendidas

Las primeras indagatorias señalan que la patrulla circulaba con las torretas encendidas para atender un reporte, cuando la pick up le habría cortado la circulación, provocando el impacto.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de las personas involucradas, mientras que el tránsito en la zona fue desviado mientras se realizaban maniobras de rescate y se retiraban los vehículos involucrados.

