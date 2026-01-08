Choque de Trailer y Autobús de Pasajeros Deja Daños Materiales en Carretera Guaymas-Hermosillo

Un choque entre un tractocamión y un autobús de pasajeros dejó cuantiosos daños materiales, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas en el accidente ocurrido el miércoles a las 22:50 horas, en la Carretera Internacional 15, tramo Guaymas-Hermosillo.

Autoridades de la Guardia Nacional y Protección Civil de Guaymas informaron que el percance ocurrió en el kilómetro 57+500, al momento en el que un tractocamión con caja refrigerada cortó circulación al autobús de pasajeros al momento de internar ingresar a una gasolinera, cuando ambos vehículos circulaban de sur a norte.

El chofer del transporte de la línea Tufesa declaró que no pudo evitar el impacto contra el vehículo de carga, por lo que solo maniobró para evitar mayores daños y que no resultaran pasajeros lesionados.

Compañía aseguradora de tractocamión se hizo responsable de daños del autobús

El chofer del tractocamión identificado como Omar Alexander “N”, de 30 años, fue señalado en el sitio como presunto responsable del percance, por lo que la compañía aseguradora se hizo cargo del pago por daños al autobús estimados en 150 mil pesos.

Protección Civil de Guaymas reveló que los pasajeros del autobús accidentado fueron trasladados en otro transporte a la ciudad de Hermosillo, para luego continuar su viaje con destino a Phoenix.

Reportero: José Ponce N+

