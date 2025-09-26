Cierran Puerto de Bahía de Kino por Fuertes Vientos y Oleaje; ¿Hay Acceso a la Playa?

Ante la presencia de vientos sostenidos de 15 nudos y rachas de hasta 46 kilómetros por hora, combinado con oleaje de 2 metros de altura, la Capitanía de Puerto de Bahía de Kino procedió al cierre para la navegación de embarcaciones menores, que se utilizan para la pesca ribereña y el turismo.

El capitán de puerto, Ricardo Félix Barajas, informó que se determinó restringir la navegación a partir de las 9:00 de la noche del jueves 25 de septiembre, con vigencia durante las siguientes 24 horas.

Actualmente el estado de operaciones del puerto de Bahía de Kino se encuentra el puerto cerrado a la navegación, para embarcaciones menores de arqueo bruto, esto derivado que tenemos para las próximas 24 horas, vientos del suroeste de 10 a 15 nudos, con rachas de 20 a 25 nudos y un oleaje de 3 a 6 pies.

Vientos del sur afectan más las costas: Capitanía de Puerto

Explicó que al tratarse de vientos del sur estos afectan más a las costas y se determinó restringir la navegación de embarcaciones lanchas deportivas, veleros, yates, canoas y kayaks, utilizados con frecuencia por turistas que acuden a la bahía.

El capitán Félix Barajas puntualizó que, ante los actuales pronósticos meteorológicos, las restricciones aplican solo a la navegación, por lo que la playa sigue abierta al turismo.

En sí el cierre es a la navegación, no es un cierre a la playa y mantenerse informado de los pronósticos meteorológicos que emita esta Capitanía de Puerto y evitar de toda manera hacerse a la mar con el puerto cerrado, con bandera roja.

con información de José Ponce.

