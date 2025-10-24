Conoce la Casa de las Brujas en Colonia Haciendas del Sur, en Hermosillo

Lo que inició como una celebración familiar se convirtió en un atractivo para los hermosillenses, quienes cada mes de octubre visitan el domicilio de la señora Cruz Emilia Villa, bautizada como La Casa de las Brujas.

Ubicada en las calles Fresno y Ocotillo, de la colonia Haciendas del Sur, esta casa ha despertado el interés de pequeños y grandes, debido a la aterradora decoración, que pareciera salida de una pesadilla.

A su casa llegan desde niños hasta adultos, llevándose un buen susto y unas risas, ya que se trata de un recorrido que no deja a nadie indiferente.

De verdad sí me gusta, porque como dicen, sientes que estás haciendo algo que la gente te reconoce pues queremos tratar de hacerlo mejor cada año.

Se trata de una celebración inocente

A pesar de su gusto particular por las películas de terror y su afición por la Noche de Brujas, asegura que se trata de una celebración inocente, a pesar de lo que pudieran pensar los sectores más conservadores de la sociedad.

Esta tradición familiar alcanzó la viralidad en internet desde hace aproximadamente tres años, por lo que ahora, cada año buscan dar una sorpresa diferente al anterior.

