Inicio Sonora Corte de Agua en Hermosillo: Suspenderán Servicio en Estas Colonias durante 15 Horas

Corte de Agua en Hermosillo: Suspenderán Servicio en Estas Colonias durante 15 Horas

|

N+

-

Agua de Hermosillo dio a conocer el corte que realizarán debido a trabajos de reparación que durarán aproximadamente 15 horas.

Corte de Agua en Hermosillo: Suspenderán Servicio en Estas Colonias durante 15 Horas

Corte de Agua en Hermosillo: Suspenderán Servicio en Estas Colonias durante 15 Horas. Foto: N+

COMPARTE:

El domingo 28 de septiembre, habrá un cierre temporal del servicio de agua en el sector norte bajo de la ciudad, debido a trabajos de modernización de la red, de acuerdo con Agua de Hermosillo.

La suspensión iniciará a partir de las 10:00 horas, en el cruce de Periférico Norte con Israel González, y tendrá una duración aproximada de 15 horas.

Noticia Relacionada: Recargas para Autos Eléctricos Gratis en Electrolinera de Sonora; Estos son los Requisitos

Los trabajos consistirán en la interconexión de una tubería de 20 pulgadas.

Las colonias afectadas por baja presión o falta de agua serán las siguientes:

  • Periodista
  • Constitución
  • Pitic
  • Issste Federal
  • Modelo
  • San Benito
  • Balderrama
  • Olivares
  • Choyal
  • Puesta del sol
  • Pimentel

Una vez concluidas las obras, el servicio se reanudará de forma gradual con la apertura de válvulas y la inyección de agua a la red, normalizándose durante la mañana del lunes 29 de septiembre, por lo que se recomendó a la población contar con tinacos u otros sistemas de almacenamiento de agua.

Historias Recomendadas:

con información de Gustavo Moreno.

ABM

Sociedad
Inicio Sonora Corte agua hermosillo 28 de septiembre 2025 colonias sin agua por 15 horas