Corte de Agua en Hermosillo: Suspenderán Servicio en Estas Colonias durante 15 Horas
N+
Agua de Hermosillo dio a conocer el corte que realizarán debido a trabajos de reparación que durarán aproximadamente 15 horas.
COMPARTE:
El domingo 28 de septiembre, habrá un cierre temporal del servicio de agua en el sector norte bajo de la ciudad, debido a trabajos de modernización de la red, de acuerdo con Agua de Hermosillo.
La suspensión iniciará a partir de las 10:00 horas, en el cruce de Periférico Norte con Israel González, y tendrá una duración aproximada de 15 horas.
Noticia Relacionada: Recargas para Autos Eléctricos Gratis en Electrolinera de Sonora; Estos son los Requisitos
Los trabajos consistirán en la interconexión de una tubería de 20 pulgadas.
Las colonias afectadas por baja presión o falta de agua serán las siguientes:
- Periodista
- Constitución
- Pitic
- Issste Federal
- Modelo
- San Benito
- Balderrama
- Olivares
- Choyal
- Puesta del sol
- Pimentel
Una vez concluidas las obras, el servicio se reanudará de forma gradual con la apertura de válvulas y la inyección de agua a la red, normalizándose durante la mañana del lunes 29 de septiembre, por lo que se recomendó a la población contar con tinacos u otros sistemas de almacenamiento de agua.
September 27, 2025
Historias Recomendadas:
- Cierran Puerto de Bahía de Kino por Fuertes Vientos y Oleaje; ¿Hay Acceso a la Playa?
- Frente Frío en Sonora: Habrá Lluvias y Bajas Temperaturas en Últimos Días de Septiembre 2025
- Lluvias e Inundaciones en Sonora: Cierre de Carreteras y Crecida de Arroyos
con información de Gustavo Moreno.
ABM