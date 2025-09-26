Corte de Agua en Hermosillo: Suspenderán Servicio en Estas Colonias durante 15 Horas

El domingo 28 de septiembre, habrá un cierre temporal del servicio de agua en el sector norte bajo de la ciudad, debido a trabajos de modernización de la red, de acuerdo con Agua de Hermosillo.

La suspensión iniciará a partir de las 10:00 horas, en el cruce de Periférico Norte con Israel González, y tendrá una duración aproximada de 15 horas.

Los trabajos consistirán en la interconexión de una tubería de 20 pulgadas.

Las colonias afectadas por baja presión o falta de agua serán las siguientes:

Periodista

Constitución

Pitic

Issste Federal

Modelo

San Benito

Balderrama

Olivares

Choyal

Puesta del sol

Pimentel

Una vez concluidas las obras, el servicio se reanudará de forma gradual con la apertura de válvulas y la inyección de agua a la red, normalizándose durante la mañana del lunes 29 de septiembre, por lo que se recomendó a la población contar con tinacos u otros sistemas de almacenamiento de agua.

con información de Gustavo Moreno.

