Decomisan 300 Kilogramos de Metanfetamina en Tambos Dentro de Camión de Carga en Sonora
En San Luis Río Colorado, personal de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano aseguró poco más de 300 kilogramos de metanfetamina en un camión de carga.
Un cargamento de 300 kilogramos de metanfetamina fue interceptado en el Puesto Militar de Seguridad "Cucapah", ubicado en San Luis Río Colorado, donde también quedaron detenidas dos personas por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
Alrededor de las 9:00 de la mañana, personal castrense realizaba revisiones de prevención cuando dentro de un tractocamión localizaron 18 tambos negros que suponían ser productos químicos para tratamiento de piscinas.
Sin embargo, al realizar una inspección, encontraron en el interior bolsas de plástico transparente con una sustancia granulada, con las características de la metanfetamina, con un pesaje total de 340 kilogramos, por lo que la pesada unidad fue asegurada junto con el cargamento, mientras que los dos ocupantes fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.
Cargamento tendría un valor aproximado de 18 millones de pesos
De acuerdo con el reporte de las autoridades federales, se estima que el valor de la droga decomisada tendría un valor de más de 18 millones de pesos en el mercado negro, por lo que el decomiso representa un golpe duro a las finanzas del crimen organizado.
con información de Gustavo Moreno
