Hombre Trasladaba en su Tráiler 11 Paquetes de Heroína; Fue Detenido en Carretera de Sonora

En el kilómetro 93+100 de la Carretera Internacional México 15, en Huatabampo, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a José "N" y aseguraron 11 paquetes con 4 kilos 652 gramos de heroína, que eran transportados a bordo de un vehículo tipo torton.

La pesada unidad procedía de Tepic, Nayarit y tenía como destino Tijuana, Baja California, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el sospechoso y la droga incautada.

Mientras tanto, José "N" fue vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva oficiosa por delito contra la salud por transporte de heroína.

Dos hombres trasladaban 50 paquetes de fentanilo oculta en autobús en Sonora

Durante labores de vigilancia en tramos carreteros de Sonora, autoridades federales detuvieron a dos personas que trasladaban 50 paquetes con aproximadamente 48 kilos de droga, entre heroína y fentanilo, ocultos en el compartimento de un autobús de pasajeros.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el aseguramiento a través de sus redes sociales, donde destacó la relevancia del decomiso en el combate al tráfico de estupefacientes.

Los detenidos, junto con la droga y el vehículo, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para la integración de la carpeta de investigación y el deslinde de responsabilidades.

