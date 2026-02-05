Capturan en Sonora al “Nido” Presunto Líder Criminal Dedicado al Tráfico de Droga a EUA

Durante una operación de inteligencia interinstitucional, se logró la captura en Nogales, Sonora, de un hombre identificado como Rubén Orlando Nido, alias “Nido”, de nacionalidad Estadounidense/Mexicano. El hombre es presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos.

Rubén Orlando Nido es buscado por la DEA, así como a José Raúl Santamaría Arvizu, alias “Santa”, señalado como segundo al mando de dicha célula, y a José Román Santamaría Ramírez, presunto integrante de la misma estructura criminal, la cual opera en la región de Nogales, Sonora.

Rubén Orlando Nido alias "Nido" fue detenido en Sonora por tráfico de droga sintética con destino en Estados Unidos

Derivado de una operación de inteligencia naval y operaciones especiales de la Marina, el pasado miércoles 4 de febrero en el municipio de Nogales, Sonora, la Armada de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República a través de la AIC, se llevaron a cabo tres órdenes de cateo en distintos domicilios de la localidad.

Aseguraron cinco vehículos, equipo electrónico y documentación. Foto: Secretaría de Marina

Aseguran propiedades de Rubén Orlando Nido durante diversos cateos en Nogales, Sonora

Tras la detención de "Nido" fueron asegurados cinco vehículos, once equipos de telefonía celular, cuatro computadoras portátiles, tres tabletas electrónicas y diversa documentación de carácter financiero y administrativo, indicios presuntamente relacionados con las actividades ilícitas de dicha célula delictiva.

Además, durante las diligencias en Sonora, se aseguró un arma larga abastecida, cargadores y cartuchos útiles, así como 30 pastillas de color azul con características similares a drogas sintéticas.

