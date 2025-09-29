Encuentran a Hombre Sin Vida Dentro de su Casa en la Colonia San Bosco; FGJE Sonora Investiga

Un hombre de aproximadamente 40 años fue hallado sin vida en el interior de su vivienda, en las calles San Francisco y Galilea, de la colonia San Bosco, al poniente de Hermosillo.

Alrededor de las 2:00 de la tarde se reportó al número de emergencias un fétido aroma proveniente del interior de la vivienda, habitada por un hombre identificado como Édgar Alejandro, a quien vecinos no habían visto desde hace días.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal, reportando positivo a los olores fétidos, por lo que se requirió el apoyo del Departamento de Bomberos para forzar la puerta e ingresar al domicilio.

Por otro lado, la Policía Estatal de Seguridad Pública confirmó que en el interior se encontró a una persona sin signos vitales, por lo que se solicitó el apoyo de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense, mientras que se acordonó el perímetro para permitir las diligencias pertinentes.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado si se trató de una muerte violenta, aunque en el lugar de los hechos se observó desorden, con una silla volcada sobre el suelo, patas arriba.

Sin embargo, será la Fiscalía General de Justicia del Estado la que determine las posibles causas del fallecimiento.

Joven es detenido por amenazar a su vecina con un cuchillo en la colonia San Bosco

Luego de que presuntamente quebró el cristal trasero del vehículo de su vecina y la amenazó de muerte con un cuchillo, en la colonia Bicentenario, al norponiente de Hermosillo, un joven fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:15 de la mañana del domingo, 28 de septiembre, en el cruce de retorno Alaceneros y avenida Bicentenario.

La víctima, una mujer de 43 años, pidió auxilio de inmediato tras ser agredida por su vecino, identificado como Jesús Armando “N”, de 21 años.

De acuerdo con la denuncia, el señalado lanzó una piedra contra un auto, propiedad de la afectada, causando severos daños en el vidrio trasero. Acto seguido, tomó un arma blanca de unos 20 centímetros y la enfrentó con amenazas de muerte.

Los agentes de la Policía Municipal acudieron rápidamente y lograron someter al agresor, asegurándole el cuchillo antes de trasladarlo a la comandancia, donde quedó a disposición del Ministerio Público para su investigación por los delitos de daños a propiedad privada, amenazas y portación de arma prohibida.

