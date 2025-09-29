Conductor Presuntamente Lanzó Ácido a Hombre por Descortesía de Tránsito, en Hermosillo

Un ataque en plena vía pública dejó a un hombre, de 32 años, con quemaduras en varias partes del cuerpo, luego de que otro automovilista le arrojara un líquido oscuro, presuntamente corrosivo, durante una confrontación vial.

De acuerdo con el testimonio del afectado, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 de la mañana del lunes, 29 de septiembre, en las calles 2 y Luis Orcí, de la colonia Ley 57.

La víctima señaló que tras una descortesía de tránsito con un sedán color gris, el conductor sacó un recipiente y lo roció con el líquido.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron las quemaduras por el líquido corrosivo

El hombre alcanzó a llegar a su domicilio en la colonia Los Pinos, por las calles Pino Alto y Paseo Pino Real, donde solicitó apoyo al número de emergencias 911 y acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes lo atendieron y confirmaron que presentaba quemaduras en pecho, brazo, cuello y una oreja, por lo que fue trasladado al Hospital General del Estado.

Agentes municipales tomaron conocimiento del hecho e iniciaron las indagatorias para ubicar al agresor y confirmar la naturaleza del químico utilizado, pero logró darse a la fuga.

