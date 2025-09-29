Joven Ejecutado a Balazos Dentro de su Domicilio en Colonia Los Arroyos de Hermosillo

Un joven identificado como Nissvan Arath “N”, de 20 años de edad, fue ejecutado la madrugada del domingo en la colonia Los Arroyos, al poniente de la ciudad de Hermosillo.

El ataque se registró alrededor de la 01:30 de la mañana, cuando cuatro sujetos armados irrumpieron en un domicilio ubicado en el cruce de los arroyos Los Batochis y Los Cuates. Testigos señalaron que los individuos dispararon en el interior de la vivienda y posteriormente llevaron a la víctima hasta el techo, donde continuaron las detonaciones.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en azotea del domicilio

El cuerpo del joven quedó tendido sin vida sobre la azotea, con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en el tórax.

En la escena se aseguraron casquillos percutidos y cartuchos útiles calibre 7.62x39, característicos de fusiles AK-47, conocidos como “cuerno de chivo”.

Agentes de la Policía Municipal y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron para realizar el levantamiento de indicios, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Reportero: Roberto Bahena N+

