Detienen a Policía Municipal por Presunto Feminicidio en una Fiesta en Nogales, Sonora

Un Policía Municipal de Nogales fue detenido por el presunto delito de feminicidio, tras disparar contra un grupo de personas que arrojaba piedras a su casa, tras un altercado en el que se vio involucrada su esposa.

De acuerdo con información del vicefiscal de investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Jesús Francisco Moreno Cruz, los hechos se registraron la madrugada de este lunes, 29 de septiembre, en una fiesta en la colonia Lomas de Anza.

Detalló que, con base en los datos preliminares, el agente municipal sostuvo una discusión con una mujer de 20 años, quien minutos después, acompañada de un grupo de hombres, lanzaron piedras al domicilio.

Una de esas piedras lastimó a la esposa del agresor, ese sujeto es un agente activo de la Policía Municipal, se mete a su domicilio y saca su arma larga, la cual portaba para el desempeño de sus funciones, con ella realiza diversos disparos al aire, pero también al grupo de personas que lo estaban agrediendo, con ello impacta lamentablemente en la espalda de la muchacha de 20 años, con lo cual pierde la vida.

Por los presuntos delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa, también registrado en Nogales, pero el 23 de septiembre pasado, en la colonia Fovissste II, Moreno Cruz señaló que se trabaja en la búsqueda de otro policía municipal, que disparó contra un vehículo en el que viajaba su esposa y un acompañante.

Las investigaciones pudieron arrojar que en este caso, el esposo de la muchacha era un elemento policial activo, en este caso ya está plenamente identificado, se está en la búsqueda y localización para que pueda responder ante el juez.

con información de Ángel Lozano.

