Presunta Falla de Transformador Generó Movilización en el Centro de Hermosillo

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró este lunes al mediodía en el Centro de Hermosillo, luego de que comerciantes y transeúntes alertaran sobre fuertes ruidos que provenían de un transformador de la CFE. Esto en la intersección de las calles Morelia y Guerrero, a una cuadra y media de donde ocurrió el incendio en un comercio el 01 de noviembre pasado.

Jesús Hernández Ventura, comerciante ubicado en el lugar, señaló que desde temprano por la mañana se generó el reporte, llegando al lugar Bomberos de Hermosillo, Protección Civil Municipal y Estatal, así como de corporaciones de seguridad, quienes acordonaron el área para evitar riesgos.

En la mañana, venimos como todos los días a trabajar, abriendo, y de repente estábamos poniendo las sombras, y mi compa hotdoguero estaba trabajando, y de repente se escuchó un sonidito, algo fuerte, y pues eso hizo una alarma y ya llamaron a lo que es los de Protección Civil y esos, llegaron, pues nomás fue un sonido fuerte que hizo y gracias a Dios, qué bueno que checaron.

Jesús Hernández Ventura, Comerciante Centro de Hermosillo

Técnicos de la Comisión Federal de Electricidad que arribaron al lugar, solicitaron una grúa para abrir la bóveda donde se encuentra el transformador, en la esquina suroriente de Guerrero y Garmendia, para revisar el origen de los tronidos escuchados por los locatarios.

Calles fueron cerradas como medida preventiva en el centro de Hermosillo

Como parte del operativo, fueron cerradas las calles Guerrero, desde Doctor Noriega hasta Monterrey, y Morelia, de Garmendia a Matamoros. Además, se cerraron temporalmente las actividades en alrededor de cinco locales comerciales, una caseta del edificio El Parián y una carreta de hot dogs, como medida preventiva.

