Hombre Fue Acribillado a Balazos Dentro de un Domicilio por Sujetos Armados en Ciudad Obregón

Mientras se encontraba en el interior de un domicilio de la colonia Nueva Galicia en Ciudad Obregón, un hombre de 31 años de edad, identificado como Jesús Gabriel “N”, fue acribillado a balazos presuntamente por dos sujetos que ingresaron armados a la vivienda.

La agresión se registró alrededor de las 08:40 de la noche del martes en la calle Nueva España, entre Misioneros y Moctezuma, cuando dos individuos irrumpieron en el lugar donde la víctima se encontraba sentada en la sala y uno de ellos abrió fuego en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente lesionado.

Paramédicos confirmaron la muerte del hombre

Al lugar acudieron elementos del Mando Coordinado, quienes pidieron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja, mismos que acudieron al llamado de emergencia, pero al revisar a la persona confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado levantaron varios casquillos percutidos de arma de fuego calibre .9 milímetros, que fueron asegurados como evidencia; mientras que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado para la necropsia de ley.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR