Conato de Incendio en Restaurante Moviliza a Cuerpos de Emergencia, en Hermosillo

Un conato de incendio generado en el sistema de aire acondicionado de un restaurante, situado en una plaza comercial del sur de Hermosillo, provocó la evacuación de cientos de empleados y clientes de los distintos negocios.

El reporte se generó alrededor de las 2:10 de la tarde del martes en la plaza comercial ubicada en el cruce de bulevar Reforma y avenida De la Cultura, en la colonia Proyecto Río Sonora, donde se habían activado las alarmas contra incendios.

De acuerdo con los primeros reportes, empleados y clientes detectaron olor a humo con plástico quemado, lo que llevó a poner en marcha el protocolo de emergencia y desalojar a cientos de personas de los distintos comercios del centro comercial.

¿Qué originó el conato de incendio en el restaurante?

La situación se originó por una falla en el motor del aire acondicionado, que causó un pequeño conato de incendio.

Bomberos de Hermosillo y la Coordinación Estatal de Protección Civil, acudieron al sitio para revisar las instalaciones y confirmar que se trató solo de un desperfecto en el equipo de enfriamiento.

También se sumaron a las labores de apoyo agentes de la Policía Municipal y Policía Estatal, quienes resguardaron la zona mientras se realizaban las verificaciones de seguridad.

Tras descartar riesgos, se permitió el reingreso a los locales. No se registraron personas lesionadas ni daños materiales.

