Reportan Inundaciones en Guaymas y Empalme por Depresión Tropical Raymond en Sonora

Hasta el momento se han reportado cinco vehículos arrastrados por las corrientes de agua tras las lluvias intensas en Guaymas, Sonora.

Reportan Inundaciones en Guaymas y Empalme por Depresión Tropical Raymond en Sonora. Foto: Protección Civil

En Guaymas y Empalme, bomberos y policías municipales, así como cuerpos de seguridad y rescate, han atendido reportes presentados por las intensas lluvias que se han generado en las últimas horas en Guaymas, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

De manera preventiva, 15 personas fueron llevadas a un refugio temporal en Empalme, también se tuvieron al menos cinco reportes de vehículos que fueron arrastrados por las corrientes de agua en las calles.

Refugios Temporales Disponibles en Guaymas por la Depresión Tropical Raymond

Las autoridades municipales en Guaymas y Empalme en Sonora habilitaron refugios temporales ante las posibles afectaciones por la depresión tropical “Raymond”.

  • Refugio Fátima

Calle Wosnakui y Av. 4
6221226128

  • Gimnasio Municipal

Av. 7 y Calle 17
6221226128

  • E.P. Jaime Torres Bodet

(En Potam) 
6221226128

  • Esc. Sec. Técnica No. 28

( En Vícam) 
Severiano Puertas y Miguel Hidalgo
6221226128

Lista de refugios temporales en Empalme, Sonora por paso de Raymond

  • Refugio Esc. Prim. José María Morelos

La Atravezada, Empalme
Calle Robles Castillo / Alfredo López y José Ma. Morelos
622 157 4464

  • Escuela Primaria Fco. I. Madero

Ejido Úrsulo Galván, Empalme
622 157 4464

  • Esc. Prim. Ángel García Aburto

Cruz de Piedra, Empalme
Domicilio conocido
622 157 4464

  • Refugio Instalaciones IMSS

La Palma, Empalme
Domicilio conocido
622 157 4464

  • Refugio Esc. Prim. Ejido Mi Patria es Primero

Ejido Mi Patria es Primero,
Domicilio conocido
622 157 4464

  • Casa Resguardo DIF Empalme

Calle Independencia y Calle 6
622 223 1311

  • Refugio Teatro Ferrocarrilero

Empalme
Calle Niños Héroes y Héroe de Nacozari s/n, Col. Centro
622 157 4464

  • Escuela Primaria Miguel Hidalgo

San Fernando, Empalme
Por el boulevard
622 157 4464

  • Refugio Esc. Primaria Leona Vicario Ej. Mayt

Ejido Maytorena, Empalme
Domicilio conocido
622 157 4464

  • Refugio Escuela Primaria Liberación

Ejido Santa María, Empalme
Domicilio conocido
622 157 4464

  • COBACH Empalme

Empalme
Av. Independencia s/n, Col. Libertad
622 157 4464

  • CONALEP Empalme

Empalme
Calle 3ra y Ave. 4ta, Col. Jordán
622 157 4464

  • Escuela Primaria Niños Héroes

Junelancahui I, Empalme
Calle principal
662 187 6357

  • Refugio Escuela Primaria Cuitláhuac

Ejido Juan Rodríguez, La Atravezada, Empalme
Calle principal
622 123 4386

  • Gimnasio Esc. Sec. Benito Juárez

Empalme
Blvd. 16 de Septiembre / Calles 4 y 6
622 123 4386

