Reportan Inundaciones en Guaymas y Empalme por Depresión Tropical Raymond en Sonora
Hasta el momento se han reportado cinco vehículos arrastrados por las corrientes de agua tras las lluvias intensas en Guaymas, Sonora.
En Guaymas y Empalme, bomberos y policías municipales, así como cuerpos de seguridad y rescate, han atendido reportes presentados por las intensas lluvias que se han generado en las últimas horas en Guaymas, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.
De manera preventiva, 15 personas fueron llevadas a un refugio temporal en Empalme, también se tuvieron al menos cinco reportes de vehículos que fueron arrastrados por las corrientes de agua en las calles.
Refugios Temporales Disponibles en Guaymas por la Depresión Tropical Raymond
Las autoridades municipales en Guaymas y Empalme en Sonora habilitaron refugios temporales ante las posibles afectaciones por la depresión tropical “Raymond”.
- Refugio Fátima
Calle Wosnakui y Av. 4
6221226128
- Gimnasio Municipal
Av. 7 y Calle 17
6221226128
- E.P. Jaime Torres Bodet
(En Potam)
6221226128
- Esc. Sec. Técnica No. 28
( En Vícam)
Severiano Puertas y Miguel Hidalgo
6221226128
Lista de refugios temporales en Empalme, Sonora por paso de Raymond
- Refugio Esc. Prim. José María Morelos
La Atravezada, Empalme
Calle Robles Castillo / Alfredo López y José Ma. Morelos
622 157 4464
- Escuela Primaria Fco. I. Madero
Ejido Úrsulo Galván, Empalme
622 157 4464
- Esc. Prim. Ángel García Aburto
Cruz de Piedra, Empalme
Domicilio conocido
622 157 4464
- Refugio Instalaciones IMSS
La Palma, Empalme
Domicilio conocido
622 157 4464
- Refugio Esc. Prim. Ejido Mi Patria es Primero
Ejido Mi Patria es Primero,
Domicilio conocido
622 157 4464
- Casa Resguardo DIF Empalme
Calle Independencia y Calle 6
622 223 1311
- Refugio Teatro Ferrocarrilero
Empalme
Calle Niños Héroes y Héroe de Nacozari s/n, Col. Centro
622 157 4464
- Escuela Primaria Miguel Hidalgo
San Fernando, Empalme
Por el boulevard
622 157 4464
- Refugio Esc. Primaria Leona Vicario Ej. Mayt
Ejido Maytorena, Empalme
Domicilio conocido
622 157 4464
- Refugio Escuela Primaria Liberación
Ejido Santa María, Empalme
Domicilio conocido
622 157 4464
- COBACH Empalme
Empalme
Av. Independencia s/n, Col. Libertad
622 157 4464
- CONALEP Empalme
Empalme
Calle 3ra y Ave. 4ta, Col. Jordán
622 157 4464
- Escuela Primaria Niños Héroes
Junelancahui I, Empalme
Calle principal
662 187 6357
- Refugio Escuela Primaria Cuitláhuac
Ejido Juan Rodríguez, La Atravezada, Empalme
Calle principal
622 123 4386
- Gimnasio Esc. Sec. Benito Juárez
Empalme
Blvd. 16 de Septiembre / Calles 4 y 6
622 123 4386
