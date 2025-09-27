Inundaciones en Sonora por Monzón Mexicano: Estas Fueron las Afectaciones por Municipio

La combinación del Monzón Mexicano con una corriente en chorro subtropical y la llegada de un frente frío dejaron este viernes y sábado lluvias intensas con acumulados de hasta 112 milímetros en algunas regiones, inundaciones en al menos una decena de municipios de Sonora, deslaves y cierres carreteros.

La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó la evacuación de viviendas en municipios como Magdalena, que registró el mayor acumulado de lluvia con 112 milímetros, además del desbordamiento de arroyos durante la tarde y noche del viernes.

“Tuvimos el tema entre Nogales, Ímuris, Magdalena, de los más afectados, incluso la capital del Estado, en Playa El Colorado, Santa Ana, tenemos en Empalme también la presencia de grandes milímetros de agua, Cajeme, Bavispe con una venida extraordinaria de agua, Tepache y en Nacozari”, informó Armando Castañeda Sánchez.

Arroyo en Cananea arrastró un vehículo con dos personas a bordo

El coordinador estatal de Protección Civil puntualizó que en coordinación con autoridades municipales de cada uno de esos municipios se hicieron las labores preventivas para reducir los riesgos a la población y evitar pérdidas humanas, sin embargo, se presentó un incidente en un arroyo en Cananea.

“El vado el Pozo Nuevo el arroyo arrastró un vehículo pick up blanco GMC de modelo reciente, obviamente viajaban dos personas, de manera inmediata uno pudo salir, el conductor continúo siendo arrastrado por la corriente ahorita (sábado) tenemos gente de nosotros allá en Arizpe, en coordinación con la autoridad municipal, para poder tener contacto porque al parecer no tenemos víctimas que lamentar, más sin embargo estamos corroborando que la persona se encuentre con vida y obviamente trasladarlo a recibir atención médica”, indicó.

Afectaciones en carreteras de Sonora tras fuertes lluvias

En afectaciones carreteras y vías de comunicación, Protección Civil registró deslaves de gran magnitud y un socavón en el tramo carretero Ímuris-Cananea, en los kilómetros 138 y 140, en la curva conocida como “La Herradura”.

Así como en el Río Sonora, en el Vado Tahuichopa, por una venida extraordinaria de agua de la sierra alta en Bavispe y Nacozari que afectó ese tramo carretero.

No hay afectaciones en servicios públicos en municipios de Sonora

En cuanto a servicios públicos básicos como suministro de energía eléctrica, agua y drenaje, el coordinador estatal de Protección Civil aseguró que todos los municipios cuentan con ellos, a pesar de las inundaciones.

“En lo que estamos trabajando actualmente es que la población tenga pleno conocimiento del riesgo. Existen en esta temporada travesías, tenemos el tema cultural religioso en Magdalena y obviamente el riesgo aumenta a raíz de que el monzón mexicano está cumpliendo con sus características de presentarse durante las tardes-noches que es cuando la población suele caminar sobre las cintas asfálticas, cruzar ríos y arroyos para cumplir sus mandas y actualmente es el punto de atención significativo que tenemos actualmente en el estado, todo lo demás se encuentra libre a la circulación”, expuso.

Pronóstico del clima: Continuarán lluvias instensas en Sonora

Armando Castañeda Sánchez reveló que para el resto del fin de semana los pronósticos indican que continuarán las lluvias intensas en la mayor parte del estado, aunque de menor magnitud en lo que se refiere a los acumulados que oscilarán entre los 15 y 25 milímetros.

“A la gente, que no se confíen, si teníamos previsto realizar visitas de esparcimiento a los ríos, a los lagos o alguna parte en el campo extremar precauciones o en su caso en la medida de lo posible evitarlo. Continua el tema de las lluvias fuertes para el día de hoy”.

Para el resto del fin de semana se reduce en gran medida el tema de precipitaciones de 15 a 25 mm en algunos puntos, lluvia en gran parte del estado por humedad.

Acumulado de lluvia por municipio:

Magdalena: 112 mm

Nacozari: 111 mm

Huatabampo: 101 mm

Ímuris: 88 mm

Tepache: 82 mm

Nogales: 70 mm

Empalme: 65.2 mm

Bavispe: 61 mm

Hermosillo: 65 mm

Tubutama: 52 mm

Cajeme: 51 mm.

Reportero: José Ponce N+

