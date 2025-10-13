Joven y Policía Municipal Cayeron en Alcantarilla Destapada en Guaymas, Sonora; Esto Pasó

Las lluvias provocadas por la Tormenta Tropical Raymond ocasionaron un accidente la noche del sábado, 11 de octubre, cuando un joven y un agente de la Policía Municipal resultaron lesionados al caer en una alcantarilla destapada, sobre el bulevar Agustín García López, en pleno sector centro de Guaymas.

De acuerdo con los reportes, el joven de 20 años caminaba por la zona cuando, debido a la poca visibilidad por la lluvia, no se percató de la alcantarilla abierta y cayó al interior.

Al intentar rescatarlo, un Policía Municipal también sufrió lesiones al perder el equilibrio.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a ambos, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

Autoridades locales exhortaron a la población a extremar precauciones y a evitar transitar por zonas con acumulación de agua o sin alumbrado durante las lluvias.

Cierran puente a desnivel en San Pedro El Saucito para evitar accidentes

El paso desnivel en la localidad de San Pedro El Saucito fue cerrado durante el domingo, 12 de octubre, luego de los efectos de la Tormenta Tropical Raymond, lo que ocasionó una importante afluencia vehicular en el área rural al oriente de Hermosillo.

Mientras la circulación vehicular se encontraba bloqueada, se realizaron acciones para drenar el agua que quedó encharcada, con apoyo de un equipo de bombeo y un camión cisterna.

Esto para evitar algún tipo de accidente, ya que el agua se encontraba a una altura considerable.

con información de Roberto Bahena.

ABM