Localizan a Conductora de Plataforma y Detienen a su Presunto Agresor en San Carlos, Sonora
La conductora de plataforma que estaba desaparecida fue localizada con vida, además detuvieron al hombre que presuntamente robo su auto y que agredió a la mujer en el tramo Hermosillo - El Choyudo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, localizó con vida a la conductora de plataforma que había sido reportada como desaparecida el 19 de septiembre en el tramo Hermosillo–El Choyudo, y la detención en flagrancia de Cristian Andrés “N”, de 29 años, presunto responsable de robo de vehículo y tentativa de feminicidio en su contra.
La víctima fue localizada con vida y se encuentra bajo atención médica y psicológica; antes de perder contacto, envió a su hija una fotografía de la credencial del pasajero identificado como Cristian Andrés “N” y su ubicación en tiempo real.
El sujeto cuenta con antecedentes penales por los delitos de robo con violencia, violación y amenazas, por lo que se activó un operativo coordinado con las Bases Operativas de Hermosillo, Guaymas, Empalme y la Célula de Personas Desaparecidas.
Agentes AMIC localizaron el auto de la víctima en San Carlos, Sonora
El auto de la víctima se detectó el 20 de septiembre, mediante el sistema C5i ingresando a San Carlos; posteriormente, agentes de AMIC interceptaron el vehículo en Boulevard Tetakawi y Tercera, sector El Ranchito; al interior viajaban el imputado y tres menores de 14, 15 y 16 años, quienes fueron puestos a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mientras que el automóvil fue asegurado.
Cristian Andrés “N” fue detenido inicialmente por posesión de vehículo con reporte de robo, pero enfrenta investigación prioritaria por tentativa de feminicidio.
