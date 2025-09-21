Fatal Accidente Deja a Joven de 15 Años Sin Vida y a Joven Gravemente Herida, en Hermosillo

Un menor de 15 años perdió la vida y una joven de 17 años resultó gravemente herida, luego de que la motocicleta en la que viajaban se estrellara contra un poste de alumbrado público y una barda en el sector centro de Hermosillo.

El accidente ocurrió la noche del sábado 20 de septiembre, en el callejón Rosales, de la colonia El Jito, a espaldas de una plaza comercial, cuando el adolescente conducía la unidad a exceso de velocidad.

Al tomar una curva perdió el control y se impactó violentamente contra la infraestructura.

El adolescente falleció en el hospital por las fuertes lesiones

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al conductor a un hospital privado cercano, donde falleció a consecuencia de las lesiones, la acompañante fue llevada al Hospital General del Estado, donde permanece en estado delicado.

Autoridades tomaron conocimiento del hecho tras el reporte recibido a las 23:05 horas en el C5 y continúan con las indagatorias correspondientes.

con información de Roberto Bahena.

ABM