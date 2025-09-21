Fatal Accidente Deja a Joven de 15 Años Sin Vida y a Joven Gravemente Herida, en Hermosillo
Un accidente dejo sin vida a un adolescente de 15 años y a otra más herida de 17 años, luego de que se estrellaran contra un poste en su motocicleta en la colonia El Jito, en Hermosillo.
Un menor de 15 años perdió la vida y una joven de 17 años resultó gravemente herida, luego de que la motocicleta en la que viajaban se estrellara contra un poste de alumbrado público y una barda en el sector centro de Hermosillo.
El accidente ocurrió la noche del sábado 20 de septiembre, en el callejón Rosales, de la colonia El Jito, a espaldas de una plaza comercial, cuando el adolescente conducía la unidad a exceso de velocidad.
Al tomar una curva perdió el control y se impactó violentamente contra la infraestructura.
El adolescente falleció en el hospital por las fuertes lesiones
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al conductor a un hospital privado cercano, donde falleció a consecuencia de las lesiones, la acompañante fue llevada al Hospital General del Estado, donde permanece en estado delicado.
Autoridades tomaron conocimiento del hecho tras el reporte recibido a las 23:05 horas en el C5 y continúan con las indagatorias correspondientes.
con información de Roberto Bahena.
