Localizan Cuerpo Sin Vida Envuelto en Cobija y Atado de Manos en Hermosillo, Sonora

Envuelto en una cobija y con signos de violencia, un hombre fue localizado sin vida en calles de la colonia Solidaridad, al norponiente de Hermosillo, durante la tarde este lunes, 17 de noviembre.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, alrededor de las 12:30 de la tarde se reportó a una persona sin vida en la calle Sierra de las Huertas y Rancho Viejo.

Al sitio acudieron corporaciones de seguridad y emergencia, localizando un bulto envuelto en una cobija de rayas de color beige, azul y guinda, en un lote baldío.

El cuerpo estaba atado de manos y con amputaciones en los dedos

Debajo de la cobija se encontraba el cuerpo de un hombre no identificado, el cual estaba atado de manos, con amputaciones en los dedos.

El cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Forense para iniciar con la necropsia legal, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado realiza las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones por el hecho.

Reportero: Gustavo Moreno N+

